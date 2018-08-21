ترامب يعرب عن رغبته بعقد اجتماع ثاني مع كيم جونغ أون

أعرب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، عن رغبته للاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للمرة الثانية.

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب على استعداد لرفع العقوبات عن روسيا ولكن بشرط

واشنطن — سبوتنيك . وقال ترامب في مقابلة حصرية مع وكالة "رويترز": إنه على الأرجح، سيجتمع مع كيم جونغ أون مرة ثانية.

وأشار أن "العديد من الأشياء الجيدة تحدث" خلال المفاوضات مع كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب: "أوقفت التجارب النووية، وأوقفت اختبارات الصواريخ، واليابان معجبة بذلك، ومن يعلم؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ دعونا نرى".