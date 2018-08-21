أبو الظهور... الجنود والأطباء الروس يخففون معاناة المدنيين الخارجين من إدلب (فيديو)

لا يقتصر الحضور الروسي على الأرض السورية ميدانيا كقوة رديفة للجيش العربي السوري في الحرب ضد الإرهاب، بل تعزز كمساند أيضا للشعب السوري عبر الأعمال الإنسانية والإغاثية.

لليوم الثاني على التوالي، تقوم الشرطة العسكرية الروسية بالعمل على إنجاح أداء معبر أبو الظهور في ريف إدلب الجنوب الشرقي، ساعية إلى ضمان أمن المدنيين القادمين عبر المعبر من مناطق سيطرة تنظيم "جبهة النصرة" في محافظة إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة السورية.

كاميرا "سبوتنيك" تنقل لكم هذه الصورة من معبر أبو الظهور.

يقوم عناصر الشرطة الروسية باستقبال الأهالي القادمين من عمق محافظة إدلب باتجاه المعبر، حيث تقدم نقطة طبية روسية الفحوصات الطبية للعابرين، والرعاية الصحية والأدوية اللازمة لمحتاجيها، إضافة إلى قيام الجنود الروس بتوزيع المساعدات الإنسانية من مواد أساسية وسلل غذائية مقدمة من جمعية "الشهيد الحاج أحمد قاديروف" الخيرية، الروسية (جمهورية الشيشان) التي بدأت نشاطها في البلاد عام 2014 من خلال تقديم الدعم المادي والعيني للمحتاجين من السوريين المنكوبين كمساعدة من الشعب الروسي والشيشاني للتخفيف قدر المستطاع من صعوبات حياة متضرري الحرب في سوريا.