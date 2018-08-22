لقاء عسكري روسي يوناني على هامش منتدى "آرميا-2018"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، ناقش مع رئيس الإدارة العامة للأسلحة واستثمارات الدفاع في وزارة الدفاع الوطني اليونانية، كيرياكوس كيرياكيديس، آفاق التعاون الروسي- اليوناني في المجال العسكري.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "جرت خلال اللقاء مناقشة مسائل الوضع الحالي وآفاق تطور التعاون العسكري والعسكري- التقني الثنائي".

© Sputnik . Alexey Kudenko تعرف على أحدث التقنيات العسكرية الروسية في منتدى "آرميا-2018" (صور)

ويشار إلى أن المحادثات جرت في جو ودي وأكد الطرفان على استعداد الدولتين لتطوير التعاون بين وزارتي الدفاع الروسية اليونانية.

هذا وافتتح يوم أمس الثلاثاء، منتدى "آرميا-2018" في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، وسيعرض في مساحة 120 ألف متر مربع أكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة، وذلك في الفترة من 21 — 26 آب/ أغسطس الجاري.

وأصبح منتدى "آرميا-2018" في الآونة الأخيرة أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب.