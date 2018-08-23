روسيا ستأخذ بعين الاعتبار العقوبات الأمريكية في خطواتها القادمة

أعلن مصدر رفيع المستوى، أن روسيا ستأخذ بعين الاعتبار العقوبات الأمريكية الجديدة في خطواتها العملية القادمة.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول رد روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة: "سنأخذ ذلك في عين الاعتبار في خطواتنا العملية".

© AFP 2018 / Mladen Antonov روسيا تجد وسيلة جديدة لتفادي العقوبات الأمريكية

وجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت، في الـ 8 من أغسطس/آب الجاري، عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استخدامها المزعوم للأسلحة الكيميائية في سالزبوري البريطانية.

وحسب تقارير قناة "إن بي سي" فإن الحزمة الأولى تفترض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا. وتتضمن الحزمة الثانية، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن روسيا تستطيع تجنب الموجة الثانية من العقوبات في حال ضمانها عدم استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تم في الأسبوع الماضي تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي بمجموعة كاملة من الإجراءات المناهضة لروسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على الدين الحكومي الجديدة لروسيا والمصارف المملوكة للدولة.