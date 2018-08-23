إيطاليا... الادعاء ينفي صلة تآكل الجزء المتبقي من جسر جنوى بالانهيار

أكد المدعي العام في مدينة جنوى الإيطالية، فرانشيسكو كوتسي، اليوم الخميس، أن الأجزاء المتبقية من الجسر، الذي انهار في المدينة الواقعة شمالي إيطاليا الأسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل 43 شخصا، ضعيفة للغاية لكن حالتها لا صلة لها بانهيار الجسر.

وأضاف للصحفيين، أنه تم التحقق من ضعف الجزء المتبقي وهو "خطير إن لم يكن خطير للغاية"، بحسب "رويترز".

© Sputnik . Carlo Alberto Alessi إيطاليا: انهيار جسر جنوة سببه "خطأ بشري"

وردا عن سؤال عما إذا كانت هذه الحالة من عواقب انهيار الجسر الأسبوع الماضي، قال كوتسي "أعتقد أن لا صلة لها بالانهيار، نحن نتحدث هنا عن صلابته وعن صيانة هيكله".

وبحسب "فرانس برس"، نقلت وسائل إعلام إيطالية عن مصادر في وزارة الداخلية قولها، إن 43 شخصا على الأقل قتلوا، إلا أنه من غير الممكن تأكيد عدد الضحايا بعد.

وأكد كوتسي أن على مكتب المدعي العام الذي فتح قضية بشأن الانهيار، جمع الوثائق والشهادات المتعلقة بتشييد الجسر وأعمال الصيانة التي خضع لها.