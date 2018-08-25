الصين ترفض اتهامات ترامب "غير المسؤولة" بشأن كوريا الشمالية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانا، اليوم السبت، بأن تصريحات الولايات المتحدة حول تأثير الصين على مفاوضات واشنطن وبيونغ يانغ، بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية هي تصريحات غير مسؤولة وتناقض الواقع.

بكين-سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي، في بيان نشر على موقع الوزارة، "تصريحات الجانب الأمريكي تتعارض مع الواقع، وتعتبر غير مسؤولة. نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تلك التصريحات وبالفعل قدمناه للجانب الأمريكي".



© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يلغي زيارة وزيره إلى كوريا الشمالية... ويوجه رسالة إلى كيم جونغ أون

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كلف وزير خارجيته مايك بومبيو ، يوم الجمعة، بتأجيل زيارته لكوريا الشمالية، التي كانت مقررة في الأسبوع القادم. بالإضافة إلى ذلك، وفقا لترامب، فإنه وبسبب الحرب التجارية الضارية مع الصين ، فإن بكين "لا تقدم المساعدة في عملية نزع السلاح النووي، كما كانت في السابق"، كما قال ترامب، إن الصين "تضر قليلا" عملية نزع السلاح النووي.

كان ترامب قد عقد أول اجتماع مع الرئيس الكوري الشمالي، كيم يونغ أون في 12 يونيو/ حزيران، وعقب القمة، أعلن ترامب أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، وأن عملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ستبدأ "بسرعة كبيرة".