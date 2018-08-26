ظريف: أمريكا تشن حربا نفسية على إيران

نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران قوله، اليوم الأحد 26 أغسطس/آب، إن الولايات المتحدة تشن حربا نفسية على إيران وشركائها التجاريين.

وأضاف ظريف في تصريحات لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية "تركيز (أمريكا) ينصب على شن حرب نفسية على إيران وشركائها التجاريين".

© Sputnik . Ramil Sitdikov ظريف: على أوروبا العمل من أجل إيران لا إطلاق التصريحات فقط

وسحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى في مايو أيار وأعاد فرض عقوبات على طهران. وتحاول الأطراف الأخرى في الاتفاق إيجاد وسائل لإنقاذ الاتفاق.

وجاءت تصريحات ظريف للصحفيين على هامش مؤتمر حضره وزير الخارجية، وقال: "من المفترض أن يتخذ الاتحاد الأوروبي عددا من الإجراءات، بما في ذلك المحافظة على قنوات بيع النفط الإيراني وتعاملات البنوك الإيرانية، ومازلنا ننتظر منهم اتخاذ تلك الإجراءات".

ونفى ظريف أن تكون حزمة المخصصات الأوروبية لإيران التي تصل إلى 18 مليون يورو، لتعويض الخسائر الواقعة على طهران بسبب العقوبات الأمريكية، وقال: "تلك حزمة تساعد الجانبين على الاتصالات"، مضيفا "ترتبط تلك الحزمة بتعاون إيران مع الاتحاد الأوروبي".