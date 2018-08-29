روسيا تعد طلبا إلى تركيا لتسليم مواطنة شيشانية

موسكو — سبوتنيك. قال مدير المكتب الصحفي للنيابة ألكسندر كورينوي، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "عند تلقي معلومات عن تحديد موقع أو مكان احتجاز دوداركايفا على أراضي الجمهورية التركية أو بلدان أجنبية أخرى، سينظر مكتب المدعي العام الروسي فورا في مسألة إرسال طلب لتسليمها".
ووفقا للبيانات الأولية لمكتب المدعي العام الروسي، تم اعتقال ابنة رئيس إدارة الهجرة السابق لجمهورية الشيشان، سيدا دودوركايفا، في تركيا، للاشتباه بضلوعها في تشكيل تنظيم مسلح غير قانوني.
وأكدت الملحق الصحفي في القنصلية العامة الروسية في إسطنبول إيرينا قاسيموفا، في 9 أغسطس الجاري، أن القنصلية العامة أرسلت مذكرة استفسار إلى السلطات التركية بخصوص احتجاز المواطنة الروسية، سيدا دوداركايفا.
وفي نفس الوقت، لفتت قاسيموفا إلى أن دوداركايفا، أو أقاربها لم يتقدموا إلى القنصلية بطلب للمساعدة ولا إلى البعثات الدبلوماسية الروسية لدى تركيا.
وكانت صحيفة "ديلي صباح" التركية أعلنت في وقت سابق عن احتجاز امرأة مع اثنين من أبنائها للاشتباه في وجود صلات مع تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث أفادت أجهزة إنفاذ القانون أنه بالإضافة إلى دوداركايفا، تم في إسطنبول، يوم 4 يوليو/ تموز الماضي، احتجاز أربعة أشخاص آخرين للاشتباه بانتمائهم لـ"داعش".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)