ترامب يتهم الصين بالضغط على كوريا الشمالية بسبب الخلافات مع الولايات المتحدة

يعتقد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أن جمهورية الصين الشعبية تضغط على كوريا الشمالية بسبب خلافاتها مع واشنطن.

© Sputnik . Valeriy Melnikov الصين ترفض اتهامات ترامب "غير المسؤولة" بشأن كوريا الشمالية

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في بيان للبيت الأبيض، نشره ترامب على "تويتر": "يصر الرئيس ترامب، على أن كوريا الشمالية تقع تحت ضغوط هائلة من جانب الصين بسبب خلافاتنا التجارية الكبيرة مع الحكومة الصينية. وفي الوقت نفسه نحن نعلم أيضا، أن الصين تقدم لكوريا الشمالية مساعدات كبيرة، بما في ذلك المال والوقود والأسمدة ومختلف المنتجات. هذا لا يساعد القضية".

وأضاف البيان: "مع ذلك يعتقد الرئيس ترامب، أن علاقته بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، جيدة جدا ودافئة".

وأفاد البيت الأبيض: "فيما يتعلق بالخلافات التجارية وخلافات أخرى بين الولايات المتحدة والصين، سوف يتم حلها بين الرئيس ترامب والزعيم الصيني الرائع، شي جين بينغ، وإن علاقتهما وروابطهما لا تزال قوية جدا".