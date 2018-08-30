أردوغان: نرفض السيناريوهات التي تطبق في المنطقة وعلى رأسها سوريا والعراق

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفضه لما أسماه "السيناريوهات التي تطبق في المنطقة، وعلى رأسها سوريا والعراق.

© Sputnik . Aleksej Nikolskij المعلم: سنحارب "النصرة" في إدلب وبريطانيا تحضر لمسرحية حول السلاح الكيميائي

أنطاكيا — سبوتنيك قال الرئيس التركي، اليوم الخميس، "نرفض السيناريوهات التي تطبق في المنطقة وعلى رأسها سوريا والعراق".

كما أعلن أردوغان أن بلاده تجري أعمالا مشتركة مع روسيا وإيران لبحث التطورات في إدلب في سوريا.

وتابع الرئيس، في كلمة له بمناسبة ذكرى عيد النصر، "نجري أعمالا مشتركة مع روسيا وإيران كي لا تحدث كارثة في إدلب كما حدث في حلب".

وأضاف "نرفض السيناريوهات التي تطبق في المنطقة وعلى رأسها سوريا والعراق والجميع يدركون ما يحدث".