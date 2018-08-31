قائد الجيش الإيراني: أجواؤنا غير قابلة للاختراق

أكد قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الجمعة، أن أجواء بلاده بمثابة الجدار المنيع وأمنها في قبضة سلاح المضادات الجوية المقتدر.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، جاء ذلك في رسالة وجهها موسوي، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس "مقر خاتم الأانبياء" لسلاح المضادات الجوية التابع للجيش الإيراني، حيث قال: إن تهديدات الأعداء ومناوأتهم ضد الجمهورية الإيرانية بعد بلوغ عمرها 40 عاما، بفضل الثورة، لم تتوقف لحظة واحدة وهو ما يتطلب الوعي المستمر لجميع صنوف القوات الدفاعية في البلاد".

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وأضاف، "أن مقر خاتم الأنبياء لسلاح المضادات الجوية الذي تأسس بحكمة قائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة السيد خامنئي، ودقة خططه قد تبلور في سياق تغير مخططات الأعداء وأساليبهم وكان طيلة الأعوام العشرة الماضية منذ تأسيسه، وقبلها أيضا، لاسيما أثناء حرب السنوات الثمانية (شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينيات) بمثابة العين الباصرة في الدفاع عن أرضنا، حيث إن أمن أجواء إيران بات اليوم في القبضة القوية لمقر خاتم الأانبياء لسلاح المضادات الجوية في الجيش وجدارها الرصين غير القابل للاختراق".

ونوه إلى أن هذا السلاح يعمل باستمرار على تحقيق النمو وتعزيز القوة أكثر مما مضى، إلى جانب معرفته التامة عن أهداف الأعداء وأساليبهم كما يسعى لتطوير خططه التعليمية وصون المعدات وتحديثها والاستفادة القصوى منها.