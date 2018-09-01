لافروف: روسيا لن تتخذ موقف الغاضب وتغلق الأبواب أمام الحوار مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن موسكو بعلاقاتها مع الولايات المتحدة لن تتخذ موقف الغاضب وتغلق الأبواب بقوة أمام الحوار، مشيرا إلى أن هناك العديد من السياسيين في واشنطن، الذين يدركون أن الوضع الحالي في العلاقات الأمريكية الروسية غير طبيعي.

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "روسيا-1": "يجب علينا العمل مع شركائنا بغض النظر عن المشاكل التي تظهر في العلاقات، نحن لسنا من البلدان التي تتخذ موقف الغاضب، ونقول إذا ذكرتم شيئا غير صحيحا عنا، فلن نتواصل معكم، هذه ليست طريقتنا، نحن نقدر دائما أعمال شركائنا من حيث المبدأ، حتى عندما لا نتفق معهم، لكننا لن نعلق الأبواب بقوة أبدا".

© AFP 2018 / البنتاغون: أمريكا ترغب بتكثيف الحوار مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي

وأشار لافروف إلى أنه لا يشك أبدا بأن: "هناك في الولايات المتحدة العديد من السياسيين، من بينهم السياسيين الحاليين وموظفي الإدارة الذين يدركون تماما أن الوضع الحالي (في العلاقات الأمريكية-الروسية) غير طبيعي".

وأضاف لافروف: "أعتقد أن هذه مجرد صفحة حزينة من التاريخ الأمريكي".

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن العلاقة ما بين روسيا والولايات المتحدة، تشهد وضعا معقدا للغاية في المرحلة الراهنة، ووفقا لتقييم بعض المراقبين بانه أسوأ مما كان عليه في فترة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي.