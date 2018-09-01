لافروف: روسيا لن تتخذ موقف الغاضب وتغلق الأبواب أمام الحوار مع واشنطن

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "روسيا-1": "يجب علينا العمل مع شركائنا بغض النظر عن المشاكل التي تظهر في العلاقات، نحن لسنا من البلدان التي تتخذ موقف الغاضب، ونقول إذا ذكرتم شيئا غير صحيحا عنا، فلن نتواصل معكم، هذه ليست طريقتنا، نحن نقدر دائما أعمال شركائنا من حيث المبدأ، حتى عندما لا نتفق معهم، لكننا لن نعلق الأبواب بقوة أبدا".لافروف إلى أنه لا يشك أبدا بأن: "هناك في الولايات المتحدة العديد من السياسيين، من بينهم السياسيين الحاليين وموظفي الإدارة الذين يدركون تماما أن الوضع الحالي (في العلاقات الأمريكية-الروسية) غير طبيعي".
وأضاف لافروف: "أعتقد أن هذه مجرد صفحة حزينة من التاريخ الأمريكي".
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن العلاقة ما بين روسيا والولايات المتحدة، تشهد وضعا معقدا للغاية في المرحلة الراهنة، ووفقا لتقييم بعض المراقبين بانه أسوأ مما كان عليه في فترة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)