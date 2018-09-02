شاهد... "حميمية" جورج بوش وميشيل أوباما في جنازة ماكين تجذب رواد الإنترنت

من أكثر اللحظات التي استحوذت على اهتمام مرتادي شبكة الإنترنت، من جنازة السيناتور جون ماكين، هو تلك اللقطة التي لم تتعدى ثوان، بين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن وميشيل أوباما.

ورصدت الكاميرا الناقلة للحدث، أمس السبت، قيام بوش بتمرير قطعة من حلوى النعناع، حصل عليها من زوجته لورا، إلى ميشيل أوباما، أثناء جلوسه بجوارها، والتي شكرته بابتسامة.

What did George W. Bush pass to Michelle Obama during John McCain's memorial service? pic.twitter.com/N4Dtck8Hct — CBS News (@CBSNews) September 1, 2018

يذكر أن جورج بوش الاين وميشيل أوباما، تجمعهما صداقة نادرة، وعبر الكثيرون عبر الإنترنت عن سعادتهم برؤيتهما سويا في جنازة جون ماكين، وفقا لمجلة "تايم" الأمريكية.

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وحضر الرئيسان الأمريكيان السابقان، جورج بوش الابن وباراك أوباما، حفل تأبين جون ماكين، بناءا على طلبه، واللذان هزماه في الانتخابات الرئاسية.

وتصدر كلا من أوباما وجورج بوش الابن المشيعين، أمس السبت، في مراسم وداع السيناتور جون ماكين، بطل حرب فييتنام، والمرشح الرئاسي السابق، الذي أحبط الرجلان محاولاته للوصول إلى البيت الأبيض.

وتوفي جون ماكين، السبت الماضي، إثر سرطان في الدماغ.