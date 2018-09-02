مقتل 3 رجال أمن بينهم أجنبي إثر تحطم مروحية في قاعدة للجيش شمالي أفغانستان

لقي 3 رجال أمن بينهم أجنبي، لم تحدد جنسيته بعد، مصرعهم إثر تحطم مروحية تابعة لشركة أجنبية تقل عناصر أمنية داخل قاعدة الفيلق شاهين بمدينة بلخ شمالي أفغانستان، صباح اليوم الأحد.

كابول — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الفيلق شاهين، التابع للجيش الأفغاني محمد حنيف رضائي، لوكالة "سبوتنيك"، "للأسف هناك 3 ضحايا هم رجلا أمن، وطيار، هؤلاء قتلوا وأصيب 3 بجروح".



وأضاف رضائي "المروحية كانت تحمل على متنها 13 شخصا، 6 منهم أصيبوا بجروح، أو لقوا حتفهم، و7 عناصر أمنية تم إنقاذهم".

ولفت رضائي، إلى أن المروحية تابعة لشركة أجنبية تم التعاقد معها من قبل الجيش الأميركي، أوكلت لها مهمة نقل الذخيرة والقوات التابعة للجيش الوطني.

ووفقا للمسؤول الأفغاني، فإن المروحية كانت تقل عناصر أمنية من القاعدة العسكرية داخل الفيلق شاهين إلى قاعدة للجيش في ولاية فارياب، لكنها وبمجرد إقلاعها سقطت على الأرض على بعد 50 مترا حيث شبت فيها النيران.