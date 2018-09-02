تركيا تستقدم تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

وصلت اليوم الأحد تعزيزات عسكرية تركية تشمل آليات إلى الحدود مع سوريا.

© Sputnik . Hikmet Durgun تركيا وأمريكا تسيران الدورية العسكرية المشتركة الـ"34" في سوريا

وتضم التعزيزات التي وصلت ولاية هطاي الجنوبية دبابات من طراز "إم 60 ت"، المطورة من قبل شركة أسيلسان التركية، وعدد كبير من الشاحنات العسكرية.

وبحسب المعلومات التي نشرتها وكالة "الأناضول"، ستنتشر الآليات العسكرية على المخافر الحدودية.

أقدمت القوات التركية والقوات الموالية لها على اقتلاع الآلاف من أشجار الزيتون في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي بذريعة فتح طريق إلى قرية "حمام" المتاخمة للحدود السورية التركية.