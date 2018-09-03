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21:40 03 سبتمبر/ أيلول 2018
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    وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

    وزير الخارجية الألماني يبحث موضوع إدلب في تركيا

    © REUTERS / Stefanie Loos
    العالم
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    أعلن وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، اليوم الإثنين، أن الوضع في إدلب السورية سيكون الموضوع الرئيس لزيارته إلى تركيا يومي 5 و 6 سبتمبر/ أيلول الجاري.

    موسكو — سبوتنيك. وقال ماس للصحفيين في برلين: "سنبذل قصارى جهدنا لتجنب كارثة إنسانية في إدلب، والتي ستكون موضوعًا مهمًا للغاية في زيارتي إلى تركيا هذا الأسبوع، يومي الأربعاء والخميس".

    قائد قوات عشائر بني عز: معركة إدلب بالتنسيق مع روسيا وبمساندتها
    © Sputnik . Basel Shartouh
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    وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن أنقرة "شريك مهم" في الوضع حول إدلب، وأن "موقف تركيا له قيمة حاسمة بالنسبة لسلوك روسيا اللاحق وكذلك سلوك النظام السوري في سوريا"، مضيفا بأن الوضع في إدلب "خطير جدا جدا"، وأن والحل العسكري سيؤدي إلى كارثة إنسانية في المنطقة.

    وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، قد أعلن في وقت سابق، أنه وفقًا لمعلومات أكدتها بوقت واحد عدة مصادر مستقلة، تعد التنظيمات الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة المحظورة في روسيا و العديد من الدول) للقيام بعمل استفزازي آخر، لاتهام دمشق باستخدام أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين في محافظة إدلب السورية.

    وأشار كوناشينكوف إلى أن التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة يخطط لاستخدام هذا الاستفزاز كذريعة لضرب أهداف حكومية في سوريا، وأنه لهذا الغرض وصلت إلى منطقة الخليج قبل بضعة أيام، المدمرة "سوليفانز" التابعة للبحرية الأمريكية مع 56 صاروخ كروز على متنها، فضلا عن تمركز قاذفة استراتيجية من طراز "بي-1 بي" مع 24 صاروخ كروز بقاعدة " العديد " الجوية في قطر.

    وكانت مصادر ميدانية تحدثت في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" عن إرسال الجيش السوري تعزيزات ضخمة إلى تخوم محافظة ادلب بانتظار ساعة الصفر لبدء حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة المحافظة من مسلحي "جبهة النصرة".    

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    الكلمات الدلالية:
    معركة إدلب, الحكومة الالمانية, هايكو ماس وزير الخارجية الألماني, ألمانيا, سوريا
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