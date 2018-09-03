روسيا مستعدة لتزويد الصين بمحركات الصواريخ

والجدير بالذكر أن وكالة "روس كوسموس" الحكومية الروسية الخاصة بالصناعات الفضائية، كانت قد صرحت في وقت سابق، عن اهتمام الصين بشراء محركات روسية للصواريخ الفضائية.
وصرح روغوزين قبل ذلك، بأن الصين في إطار قيامها بتطوير قطاع صواريخ الفضاء ترغب بشراء محركات صواريخ روسية الصنع من طراز "إر.دي — 180".
والجدير بالذكر أن شركة "انيرغيا" للصواريخ الفضائية الروسية، أبرمت اتفاقا في عام 2015 مع الشركة الأمريكية "أوربيتل سيانس كوربيريشن" لتوريد محركات الصواريخ من نوع "أر دي-181"، بمبلغ يقدر بحوالي مليار دولار أمريكي. وينص العقد بأن تصدر روسيا 60 محركاً من هذا النوع للجانب الأمريكي.
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