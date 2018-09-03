روسيا مستعدة لتزويد الصين بمحركات الصواريخ

أكد رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لتصدير محركات الصواريخ الفضائية إلى الصين.

© Sputnik . Iliya Pitalev الصين تطلق تطبيقا للقضاء على "الأخبار الكاذبة"

موسكو — سبوتنيك . وقال روغوزين للصحفيين: "إذا كنا نقوم بتوريد محركات الصواريخ إلى الولايات المتحدة فما المانع من تصديرها إلى الصين الصديقة، بالطبع سنفعل ذلك… مع التسلسل المطلوب"، مشيراً في ذات الصدد إلى أن الأمر سيتطلب توقيع وثائق على مستوى الحكومتين بشأن الحفاظ على حق الملكية الفكرية.

والجدير بالذكر أن وكالة "روس كوسموس" الحكومية الروسية الخاصة بالصناعات الفضائية، كانت قد صرحت في وقت سابق، عن اهتمام الصين بشراء محركات روسية للصواريخ الفضائية.

وصرح روغوزين قبل ذلك، بأن الصين في إطار قيامها بتطوير قطاع صواريخ الفضاء ترغب بشراء محركات صواريخ روسية الصنع من طراز "إر.دي — 180".

والجدير بالذكر أن شركة "انيرغيا" للصواريخ الفضائية الروسية، أبرمت اتفاقا في عام 2015 مع الشركة الأمريكية "أوربيتل سيانس كوربيريشن" لتوريد محركات الصواريخ من نوع "أر دي-181"، بمبلغ يقدر بحوالي مليار دولار أمريكي. وينص العقد بأن تصدر روسيا 60 محركاً من هذا النوع للجانب الأمريكي.