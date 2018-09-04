وزير الخارجية التركي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي

أجرى وزير الخارجية التركي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الأمريكية توترا ملحوظا.

أنطاكيا — سبوتنيك قال مصدر دبلوماسي تركي إن "وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا اليوم مع نظيره الأمريكي، بطلب من الجانب الأمريكي". ولم يشر المصدر إلى مضمون الاتصال.

© REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palace أردوغان: لن نستسلم

ولفت المصدر إلى أن الاتصال جاء بالتزامن مع زيارة مبعوث أمريكا إلى سوريا جيمس جيفري إلى تركيا.

وتشهد العلاقات التركية الأمريكية توترا في الآونة الأخيرة بسبب عدد من القضايا والملفات، أبرزها القس الأمريكي برونسون المحتجز لدى تركيا.

وضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 10 أغسطس/ آب الماضي، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية.

وجاءت الخطوة الأمريكية بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، بسبب عدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برنسون، الذي يواجه اتهامات "بالتجسس والإرهاب" منذ انقلاب تركيا الفاشل.

ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا ترضخ بالتهديدات، ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشددا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأمريكية نفسها.