بومبيو: الولايات المتحدة تشاطر روسيا قلقها حول وجود الإرهابيين في إدلب

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تشاطر روسيا قلقها حول وجود الإرهابيين في محافظة إدلب السورية، وهي مستعدة للعمل بشأن هذه القضية.

واشنطن — سبوتنيك. ووفقا له، فإن السلطات الروسية تتحدث عن وجود إرهابيين في إدلب.

وقال بومبيو للصحفيين: "هذا تصريح حقيقي، ونحن نشاركهم قلقهم بخصوص الإرهاب القادم من شمال وشمال غرب سوريا، ونحن نتفق معهم تماما على أن هناك إرهابيين في هذه الأماكن وينبغي التفرغ لهم حتى لا يشرعون بتصدير الإرهاب إلى كل العالم".

© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool أردوغان: الهجوم على إدلب سيكون مجزرة

وأضاف بومبيو، إن الولايات المتحدة "ستكون سعيدة بالعمل حول قضية الإرهاب في هذه المنطقة".

وأعرب عن أمل الولايات المتحدة، في أن يتم تسوية الوضع حول إدلب دبلوماسيا.

والجدير بالذكر أن منطقة محافظة ادلب تخضع حالياً لسيطرة قولات المعارضة السورية ومجموعات مصنفة إرهابية، كجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الموالية لها. وأعلنت كل من موسكو ودمشق أن المجموعات الإرهابية تقوم بمهاجمة مواقع الجيش السوري من وقت لآخر.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء ايغور كوناشنكوف، انه وفقا لمصادر مستقلة فإن مقاتلي التنظيم الإرهابي "هيئة تحرير الشام" يحضرون لعمل استفزازي من أجل اتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين في مدينة ادلب السورية بهدف إعطاء ذريعة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لقصف مواقع الجيش السوري.

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أن الولايات المتحدة الأميركية تبحث بنشاط مع روسيا منع الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في سوريا.