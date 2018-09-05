أردوغان: الهجوم على إدلب سيكون مجزرة

نقلت صحيفة "حريت" التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان، قوله، إن الهجوم على منطقة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة سيكون مجزرة.

وبحسب ما أفادت "رويترز"، ذكرت الصحيفة، أن أردوغان قال للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من زيارة رسمية إلى قرغيزستان، إن القمة القادمة في طهران التي ستشارك فيها إيران وروسيا وتركيا ستخرج بنتائج إيجابية.

© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool أردوغان: الكلمات تعجز عن وصف موقف بلد شريك لنا في حلف الناتو

وأوضح، أن التعاون بين روسيا وتركيا مهم جدا على خلفية الوضع حول إدلب السورية.

كما أشار إلى أنه غير راض، عن كيفية تنفيذ الاتفاقية بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص مدينة منبج السورية، مضيفا أن خارطة الطريق المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن بشأن منبج لا تسير في الاتجاه الصحيح.

وفيما يتعلق بقضية القس الأمريكي أندرو برانسون، أكد أردوغان إنه لا يمكن لتركيا تنفيذ "مطالب غير قانونية"، وتابع قائلا، إن تركيا تتبع سيادة القانون وإن الولايات المتحدة لن تحقق تقدما في القضية باستخدام التهديدات.