أردوغان: الهجوم على إدلب سيكون مجزرة

وبحسب ما أفادت "رويترز"، ذكرت الصحيفة، أن أردوغان قال للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من زيارة رسمية إلى قرغيزستان، إن القمة القادمة في طهران التي ستشارك فيها إيران وروسيا وتركيا ستخرج بنتائج إيجابية.
كما أشار إلى أنه غير راض، عن كيفية تنفيذ الاتفاقية بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص مدينة منبج السورية، مضيفا أن خارطة الطريق المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن بشأن منبج لا تسير في الاتجاه الصحيح.
وفيما يتعلق بقضية القس الأمريكي أندرو برانسون، أكد أردوغان إنه لا يمكن لتركيا تنفيذ "مطالب غير قانونية"، وتابع قائلا، إن تركيا تتبع سيادة القانون وإن الولايات المتحدة لن تحقق تقدما في القضية باستخدام التهديدات.
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