وزير الخارجية الألماني: نملك إرادة واضحة لتحسين العلاقات مع أنقرة

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، أن لدى برلين إرادة واضحة لمواصلة العمل على تحسين العلاقات مع أنقرة.

© AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELT ألمانيا... "تحية النازية" توقف شرطيين عن العمل

برلين — سبوتنيك . وقال الوزير الألماني، قبيل توجهه بزيارة رسمية إلى تركيا: "على ضوء العلاقة الوثيقة بين المجتمعين ومصالحنا المشتركة المتعددة الأوجه، لدينا إرادة واضحة لمواصلة العمل بنشاط على تحسين العلاقات، أريد أن أساهم في ذلك من خلال زيارتي إلى تركيا".

وأشار ماس إلى أن العلاقات البناءة مع أنقرة "هي جزء من المصالح الاستراتيجية لألمانيا"، مؤكدا أن أنقرة مجرد "جار كبير"، بل هي "شريك مهم"، ولدى ألمانيا علاقات جيدة تقليدية مع من "تعرض لاختبارات صعبة في السنوات الأخيرة".

وأوضح وزير الخارجية الألماني في ختام تصريحه أنه سيبحث خلال الزيارة تطورات الوضع في مجال حقوق الإنسان في تركيا والذي يعتبر مصدر قلق لألمانيا.