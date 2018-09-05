مندوب روسيا يخبر بريطانيا عن طريقة الاتصال غير المباشرة بموسكو

أعلن مندوب روسيا الدائم في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أنه بإمكان لندن الاتصال بروسيا الاتحادية حول قضية سكريبال عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إذا كانت لا تريد أن تفعل ذلك بشكل مباشر.

موسكو — سبوتنيك. وقال شولغين، في برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا — 1": "لقد قلنا أن هناك طريقة وحيدة فقط للتوصل إلى حل بالنسبة لهذا الوضع وهي العودة إلى المجال القانوني لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وإذا كان لدى إحدى الدول الأعضاء في هذه المنظمة الرغبة في استفسار دولة أخرى حول مسألة ما، كما هو الحال بالنسبة البريطانيين الذين لديهم أسئلة لروسيا، ففي هذه الحالة قد تكون المشاورات طريقة لتحقيق ذلك. أما إذا لم يرغب البريطانيون في الاتصال بنا بشكل مباشر بسبب أنهم فخورون جدا بأنفسهم، فإن هناك طريقة أخرى عبر الأمانة الفنية أو غيرها من الهياكل التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية."

© AP Photo / ماي: محاولة اغتيال سكريبال على أرضنا تعكس السلوك الروسي علينا وعلى حلفائنا

وأضاف شولغين :" نأمل في أن يتخلى شركاؤنا البريطانيون عن تزييف المرفقات الخاصة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويعودوا إلى المجال القانوني لكي نعمل سوية على إيجاد حلول للمسائل المطروحة وفقا لما تنص عليه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس. ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234".

روسيا بدورها نفت الادعاءات البريطانية مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لاتفاقية منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقد صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأننا نشهد انهيار قضية سكريبال بسبب غياب أي أدلة تثبت مسؤولية روسيا عما حدث في سالزبوري.