أردوغان: تركيا ستواصل وجودها في سوريا حتى تحقيق الوحدة السياسية والجغرافية فيها

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الاجتماع القادم بين تركيا وروسيا وإيران حول سوريا سيكون في روسيا، وأن تركيا ستبقي وجودها في سوريا حتى تحقيق الوحدة السياسية والجغرافية هناك.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أردوغان، خلال كلمته في القمة الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران حول سوريا في طهران، اليوم الجمعة: "سنعقد الاجتماع التالي في روسيا"، مشيرا إلى أن "تركيا ستواصل وجودها في سوريا حتى تحقيق الوحدة السياسية والجغرافية هناك".





© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool أردوغان: الهجوم على إدلب سيكون مجزرة

وتابع: "من المهم أن يتوقف القصف في إدلب ويتم التوصل إلى وقف إطلاق النار".

من ناحية ثانية، استنكر الرئيس التركي إرسال واشنطن أسلحة لوحدات حماية الشعب الكردي في سوريا، الذي تصنفه أنقرة كتنظيم إرهابي.

وقال أردوغان، خلال كلمته في القمة، اليوم الجمعة، إن "إرسال الولايات المتحدة الأسلحة إلى وحدات حماية الشعب في سوريا يظهر مدى توطيد هذا التنظيم لقوته".

وأضاف أردوغان أنه "علينا أن ندعو المنظمات الإرهابية في إدلب لإلقاء السلاح".