أردوغان: تركيا ستواصل وجودها في سوريا حتى تحقيق الوحدة السياسية والجغرافية فيها

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أردوغان، خلال كلمته في القمة الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران حول سوريا في طهران، اليوم الجمعة: "سنعقد الاجتماع التالي في روسيا"، مشيرا إلى أن "تركيا ستواصل وجودها في سوريا حتى تحقيق الوحدة السياسية والجغرافية هناك".
من ناحية ثانية، استنكر الرئيس التركي إرسال واشنطن أسلحة لوحدات حماية الشعب الكردي في سوريا، الذي تصنفه أنقرة كتنظيم إرهابي.
وقال أردوغان، خلال كلمته في القمة، اليوم الجمعة، إن "إرسال الولايات المتحدة الأسلحة إلى وحدات حماية الشعب في سوريا يظهر مدى توطيد هذا التنظيم لقوته".
وأضاف أردوغان أنه "علينا أن ندعو المنظمات الإرهابية في إدلب لإلقاء السلاح".
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