تفاهم صيني إماراتي لدعم "الحزام والطريق"

وقع المركز المالي الدولي في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مكتب بكين للخدمات المالية، لدعم وتطوير المراكز والأسواق المالية في دولة الإمارات والصين، وتعزيز التعاون والاستثمار حول مبادرة "الحزام والطريق".

دبي — سبوتنيك. وأوضح بيان صادر عن المركز المالي، في أبو ظبي اليوم السبت، أن المذكرة تعكس التزام السوق بدعم مبادرة "الحزام والطريق".

© REUTERS / Murad Sezer بنك الإمارات دبي الوطني يراقب وضع تركيا عن كثب

ولفت البيان إلى أن المذكرة تأتي في أعقاب الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ لدولة الإمارات في يوليو/تموز الماضي، التي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهامة بين الجانبين في مختلف القطاعات.

ويشار، إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم، تشكل منصة رسمية لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات متعددة تشمل تطوير عمل المراكز المالية في الصين وأبوظبي، وتسهيل الأنشطة الاستثمارية.

كما تعزز المذكرة، التعاون البحثي في مجالات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات، وجذب وتشجيع الاستثمارات وتمويل المشاريع التي تدعم مبادرة "الحزام والطريق" في بكين وأبوظبي.

جدير بالذكر أن مبادرة "الحزام والطريق" التي أُعلن عنها سنة 2013، تهدف إلى إحياء طريق الحرير التاريخي، عبر تشييد شبكات من الطرق وسكك الحديد وخطوط النفط والغاز والكهرباء والإنترنت وغيرها.

ويربط الطريق، المزمع تنفيذه، الصين بأوروبا عبر آسيا الوسطى وروسيا وبنغلادش والهند وباكستان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.