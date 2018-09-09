زيارات متبادلة بين البلدين... ماذا تدبر السودان وتركيا

بدأت زيارات متبادلة بين السودان وتركيا، خلال الفترة الأخيرة، حيث زار وفد تركي مكون من 40 شخصا الخرطوم.

وبدأ نائب وزير التجارة التركي زيارة إلى الخرطوم، برفقة وفد يضم 40 من رجال الأعمال الأتراك لبحث الفرص الاستثمارية في السودان، حسب سودان تريبيون.

وأكدت الحكومة السودانية، وضع خارطة طريق لتنفيذ اتفاقات موقعة من قبل بين تركيا و السودان

كما بحث وزير المالية السوداني، "الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين الطرفين، بمشاركة مسؤولين من وزراتي المالية والتجارة حسب بيان صادر عن الوزارة".

وقال محمد عثمان الركابي،"إن زيارة المسؤول التركي تأتي في إطار سلسلة من الزيارات لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتوقع أن تثمر عن توقيع عدد من الاتفاقيات ذات المردود الإيجابي على الاقتصاد السوداني".

وزادت العلاقات بين البلدين في المجال الزراعي عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى السودان، في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وفي إطار الزيارة، تأسست شركة مشتركة بين وزارة الزراعة السودانية والمديرية العامة للشؤون الزراعية التركية، وإطلاق تشجيع للاستثمار الزراعي على مساحة 780 ألف و500 هكتار من الأراضي في عموم السودان.