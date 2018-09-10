دول أوروبية تحذر إسرائيل من عواقب قراراتها

حذر بيان مشترك لخمس دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا من عواقب هدم إسرائيل لقرية الخان الأحمر الفلسطينية، على السكان المحليين في المنطقة، وعلى مقترح حل الدولتين.

القاهرة — سبوتنيك. ذكر البيان الصادر اليوم الاثنين أن "فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا عبروا مرارا عن قلقهم من الأوضاع في قرية الخان الأحمر، التي تقع في المنطقة سي وهي منطقة حساسة جدا، وذات أهمية استراتيجية للحفاظ على الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأضاف البيان: "علمنا بالقرار الذي اتخذته المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء الماضي، وتركت فيه قرار هدم الخان الأحمر للسلطة الإسرائيلية"، وتابع البيان: "عواقب الهدم والإزاحة ستكون خطيرة للغاية على السكان المحليين بما في ذلك أطفالهم، وكذلك على مقترح حل الدوليتين".

واتخذت تل أبيب قرارا بهدم قرية الخان الأحمر في مايو/ أيار الماضي. وطالبت السلطات الإسرائيلية السكان بمغادرة منازلهم للشروع بعملية الهدم وبناء مستوطنات جديدة، ويقطن قرية الخان الأحمر 181 فردا يعيشون في 40 مسكنا.

ودعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، يوم الجمعة الفائت، السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرار هدم قرية الخان الأحمر الواقعة شرق القدس.