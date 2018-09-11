ماذا حدث بين طيار مصري وعسكريين أمريكيين

قالت السفارة الأمريكية في القاهرة إن 800 من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية يشاركون في تدريبات النجم الساطع.

ونشرت السفارة صورة لأحد الطيارين المصريين وهو يضحك مع عسكريين أمريكيين خلال تدريبات النجم الساطع المشتركة بين القوات الأمريكية والمصرية.

وتركز التدريبات هذا العام على"الأمن والتعاون الإقليميين، وتعزيز العمل المشترك في سيناريوهات الحرب غير النظامية".

وتعزز المشاركة في هذا التمرين العلاقات العسكرية بين القوات الأمريكية والمصرية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، وكذلك مع الدول الأخرى المشاركة.

وتستمر فاعليات التدريب المصري الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2018) وتستمر حتى 20 سبتمبر/أيلول.

وبحسب بيان صادر عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة المصرية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تجري التدريبات بمجمع ميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية بالمنطقة العسكرية الشمالية، وتشارك إلى جانب مصر وأمريكا، كلا من اليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا، فضلا عن مشاركة 16 دولة أخرى بصفة مراقب.