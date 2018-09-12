الخارجية اليابانية: لا تغير في مواقف اليابان من المفاوضات بشأن معاهدة السلام مع روسيا

صرح متحدث في وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأربعاء، أن موقف اليابان من المفاوضات مع روسيا لتوقيع معاهدة سلام بين البلدين لم يتغير، ممتنعا عن التعليق على دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتوقيع المعاهدة قبل نهاية العام الجاري.

موسكو —سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "الحكومة اليابانية تعرف تصريحات بوتين التي ذكرتموها. نحن نمتنع عن التعليق على تصريحات بوتين العلنية. لكن لا تغيير في (مواقف الحكومة اليابانية) بأن الأساس للتوجه الرئيسي هو المثابرة بمواصلة المفاوضات حول عقد معاهدة سلام بعد حل مشكلة ملكية الجزر الشمالية الأربع [جزر الكوريل الجنوبي]".

© AP Photo / AP Video/KRT بوتين يدعو كيم جونغ أون إلى روسيا

واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، توقيع معاهدة سلام بين بلاده واليابان قبل نهاية العام الجاري، دون أية شروط مسبقة.

وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نتفاوض على مدى 70 عاماً، (قال شينزو آبي: "دعونا نبدل النهج")، لنغيره!، هذه هي الفكرة التي حضرتني: دعونا نعقد معاهدة السلام، ليس الآن، بل قبل نهاية العام، دون أية شروط مسبقة".

وأضاف بوتين: "وبعد ذلك وعلى أساس معاهدة السلام هذه، سنواصل كأصدقاء حل كل القضايا المختلف عليها. أعتقد أن ذلك سيسهل علينا حل كل المشاكل التي لم نستطع حلها على مدى 70 عاما".

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان "الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص". وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف، قد أعلن أنه تمت دعوة أكثر من 5 آلاف مشارك إلى المنتدى، من بينهم 1575 من رجال الأعمال الروس، و2871 رجل أعمال أجنبي، ومن المرتقب وصول ممثلي 19 دولة، بما في ذلك ومن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية.