الإدانات بتهم الإرهاب في بريطانيا ترتفع لأعلى معدل لها

أظهرت بيانات نشرت اليوم الخميس أن عدد من أدينوا بتهم إرهابية في بريطانيا ارتفع إلى أعلى معدل له منذ بدء تسجيل تلك البيانات في 2009.

© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS بريطانيا تكافح إرهاب "داعش" منذ الطفولة بتلك الطريقة

وقالت الشرطة إن 90 شخصا في المجمل أدينوا ب تهم إرهابية في عام حتى 30 يونيو/ حزيران 2018، لكن عدد الاعتقالات المتعلقة بالإرهاب انخفض بنسبة 22% من 449 إلى 351.

والتأهب الأمني في بريطانيا حاليا عند ثاني أعلى مستوياته وهو "شديد" وهو ما يعني أن وقوع هجوم أمر مرجح. وشهد العام الماضي خمس وقائع كبرى مصنفة كأعمال إرهابية قتل فيها 36 شخصا، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال نائب مساعد مفوض الشرطة دين هايدن:" لا نحاكم المزيد من الأشخاص بنجاح أكثر من أي وقت مضى فحسب، بل أيضا نسجن أخطر المجرمين لفترات أطول.. ونساعد بذلك في الحفاظ على سلامة الناس".