اعتقال لاجئ يحمل جنسية عربية للاشتباه بقتله بائعة هوى في ألمانيا

وقالت الشرطة والإدعاء العام يوم أمس الخميس أن تشريح الجثة أثبت أن المرأة البالغة من العمر35 عاما كانت ضحية جريمة قتل.

© REUTERS / FABRIZIO BENSCH غضب في الشارع الألماني ودعوات لتشديد قواعد الهجرة بعد اغتصاب وقتل ألمانية

وأضافت الشرطة أن المرأة بلغارية الجنسية كانت تعمل بائعة هوى في ألمانيا، وفقا للمعلومات الأولية التي توصل إليها المحققون، وتحوم الشبهات، بحسب التحقيقات، حول لاجئ سوري عمره 24 عاما ألقي القبض عليه مساء أمس الأربعاء داخل المحطة الرئيسية للقطارات في مدينة هام، وفقا لموقع " دويتشه فيله ".

وأضافت الشرطة والإدعاء العام أنه تم وضع اللاجئ السوري في الحبس الاحتياطي بموجب أمر اعتقال أصدره مساء اليوم الخميس أحد القضاة على خلفية توجيه الاتهام بالقتل للاجئ.

وقال الإدعاء العام إن الرجل ما يزال يلتزم الصمت حيال الاتهامات التي توجه إليه، وأوضح فيليكس غيزنريغن، المدعي العام الذي يباشر التحقيق معه، إن الرجل لم يدل بأية بيانات حتى الآن، مشيرا إلى أن خلفية الجريمة وبواعثها لم تتضح بعد. ولم يدل غيزنريغن بأية معلومات عن سبب القتل لأسباب تتعلق بسير التحقيق.

وعثر على جثة المرأة في شارع رئيسي بمنطقة يستخدمها راغبو المتعة الجنسية كنقطة التقاء، وأشارت جهات التحقيق إلى أن آخر مسكن أقامت به المرأة كان داخل الأراضي الهولندية القريبة.