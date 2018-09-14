اعتقال لاجئ يحمل جنسية عربية للاشتباه بقتله بائعة هوى في ألمانيا

وقالت الشرطة والإدعاء العام يوم أمس الخميس أن تشريح الجثة أثبت أن المرأة البالغة من العمر35 عاما كانت ضحية جريمة قتل.
وأضافت الشرطة والإدعاء العام أنه تم وضع اللاجئ السوري في الحبس الاحتياطي بموجب أمر اعتقال أصدره مساء اليوم الخميس أحد القضاة على خلفية توجيه الاتهام بالقتل للاجئ.
وقال الإدعاء العام إن الرجل ما يزال يلتزم الصمت حيال الاتهامات التي توجه إليه، وأوضح فيليكس غيزنريغن، المدعي العام الذي يباشر التحقيق معه، إن الرجل لم يدل بأية بيانات حتى الآن، مشيرا إلى أن خلفية الجريمة وبواعثها لم تتضح بعد. ولم يدل غيزنريغن بأية معلومات عن سبب القتل لأسباب تتعلق بسير التحقيق.
وعثر على جثة المرأة في شارع رئيسي بمنطقة يستخدمها راغبو المتعة الجنسية كنقطة التقاء، وأشارت جهات التحقيق إلى أن آخر مسكن أقامت به المرأة كان داخل الأراضي الهولندية القريبة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)