إيران تؤكد سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز... وتكشف عن سر عسكري

قال قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز بشكل كامل، لافتا إلى خطة جديدة لتعزيز القدرات العسكرية.

طهران- سبوتنيك وذكر خانزادي أن المضيق يقع تحت السيطرة الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكشف النقاب عن أن البحرية تعتزم صناعة غواصة ثقيلة في المستقبل.

© AFP 2018 / Ebrahim Noroozi جنرال إيراني: نسيطر على الخليج ومضيق هرمز بشكل كامل

ونقلت وكالة "نادي الصحفيين الشباب" عن خانزادي قوله، إن " القوات البحرية الإيرانية تهدف إلى صناعة غواصة ثقيلة"، لافتا إلى أن الغواصتان فاتح وغدير هم صناعة محلية إيرانية".

وقال خانزادي: إن "ثلث تجارة العالم تتم بحرا، وأهم خط بحري يعتبر في المثلث الذهبي الذي يتشكل من مضيق هرمز وباب المندب ومضيق ملقا، و بالتأكيد مضيق هرمز تحت السيطرة الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كان الأدميرال خانزادي أعلن، في أغسطس/ آب الماضي، انضمام أربع غواصات من فئتي فاتح وغدير ومدمرتين، مؤكدا أنهم صناعة محلية.

ونقلت وكالة "فارس" عن خانزادي قوله إن "أسطول الجنوب سيشهد انضمام المدمرة سهند في يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث أن هذه المدمرة قد اجتازت الاختبارات في المسارات البحرية بنجاح".

وتابع أن "الغواصة فاتح، من الجيل الجديد للغواصات، ستنضم أيضا إلى القوة البحرية، كما ستنضم إلى القوة ثلاث غواصات من طراز غدير اثنتين منهما أدخلت عليهما تطويرات جديدة والأخرى حديثة الصنع".