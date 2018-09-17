مقتل مهاجرين اثنين وإنقاذ 16 بعد غرق قاربهم جنوب غرب تركيا

قتل شخصان، اليوم الاثنين، عندما غرق قارب كان يقل 19 مهاجرا قبالة شاطئ في جنوب غرب تركيا.

وذكر خفر السواحل التركي أن 16 مهاجرا جرى إنقاذهم فيما تستمر عمليات البحث عن امرأة مفقودة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

© AFP 2018 / MV PINAR E CREW / UNHCR مقتل 9 مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التركية

وأظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل التركي عملية إنقاذ المهاجرين وانتشالهم من الماء إلى مكان آمن. وكان من بين المهاجرين عدد من الأطفال.

وغرق القارب الذي كان يحمل مهاجرين من العراق وسوريا قبالة شاطئ إقليم موغلا بالقرب من بروضوم، وهي مقصد سياحي شهير.

وكانت تركيا في عام 2015 واحدة من نقاط الانطلاق الرئيسية لما يربو على مليون مهاجر سافروا عبر البحر إلى دول الاتحاد الأوروبي، والكثير منهم كانوا يفرون من الصراعات وشظف الحياة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وساهمت اتفاقية وقعتها تركيا مع الاتحاد الأوروبي في 2016 في الحد من تدفق اللاجئين بشكل كبير بعد أن غرق المئات منهم وهم يحاولون العبور إلى الجزر اليونانية على بعد أميال من الشاطئ التركي.