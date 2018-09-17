الاتحاد الأوروبي يوافق على شراء هيئة الاستثمار الكويتية لشركة غاز بريطانية

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن المفوضیة الأوروبیة وافقت اليوم الاثنين على استحواذ الھیئة العامة للاستثمار الكویتیة على شركة بحر الشمال للعملیات الوسیطة التي تعمل في مجال الغاز الطبیعي ببحر الشمال في بريطانيا.

وكان مصدران قد صرحا في يوليو/ تموز أن ذراع الاستثمار في بريطانيا التابعة للصندوق السيادي الكويتي أبرمت اتفاقا لشراء شركة خطوط أنابيب النفط والغاز ببحر الشمال للعمليات الوسيطة مقابل نحو 1.3 مليار جنيه استرليني (1.7 مليار دولار) من أركلايت كابيتال، وفقا لوكالة "رويترز".

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وأوضح أحد المصدرين أن وحدة "رن هاوس"، ذراع الاستثمار في البنية التحتية لهيئة الاستثمار الكويتية، تغلبت على عروض من جيه.بي مورجان وبلاكستون وشركة الاستثمار المباشر كيه كيه آر.

ونقلت الوكالة الكويتية اليوم عن المفوضیة الأوروبية قولها في بیان إن الصفقة خضعت للفحص بموجب إجراءات مبسطة خاصة بلائحة الاتحاد الأوروبي بشأن عملیات الاندماج.

ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية هيئة الاستثمار الكويتية بأنها رابع أكبر صندوق ثروة سيادي بحجم يبلغ 592 مليار دولار وتسبقه في الترتيب صناديق النرويج والصين والإمارات.

ويرأس "رن هاوس" التي تتخد من لندن مقرا لها حكيم قيطوني وهو مصرفي سابق عمل في بنك أوف أمريكا ميريل لينش في لندن ونيويورك.

وتشمل الاستثمارات الأخرى للصندوق في بريطانيا حصصا في أسوشيتد بريتش بورتس ومطار لندن سيتي وتيمز ووتر.