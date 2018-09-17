باخرة تركية تقل مهجرين سوريين "تغازل" ميناء اللاذقية

كشفت مصادر خاصة لمراسل "سبوتنيك" عن قرب وصول باخرة تركية إلى ميناء اللاذقية قادمة من مرفأ مرسين التركي وعلى متنها مهجرين سوريين.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky المفوضية الأوروبية تخصص مساعدات جديدة للاجئين السوريين في تركيا

وبينت المصادر لـ" سبوتنيك " أنه من المقرر أن تقل السفينة على متنها أتراكا، وسوريين عبروا الحدود قبل أعوام إبان سيطرة التنظيمات المسلحة على بلداتهم وقراهم.

وأصافت المصادر: من المقرر أن تصل الباخرة التركية إلى المياه السورية خلال اليومين القادمين، وذلك بعد أن تلقت في وقت سابق تجاوبا وترحيبا من الحكومة السورية التي رأت في هذه الخطوة بادرة حسن نية من "أنقرة"، كونها ستتيح فرصة العودة الآمنة للاجئين الذين يودون ترك الأراضي التركية والعودة إلى بلادهم.

وتحدثت المصادر ذاتها لـ"سبوتنيك" عن تلقي النازحين السوريين في تركيا للمرة الأولى تسهيلات للعودة إلى بلدهم سوريا دون أية قيود سياسية أو شروط مسبقة، كما أنها سمحت لهم باصطحاب كافة أمتعتهم وأغراضهم بما فيها السيارات التي تحمل لوحات سورية.

وتابعت المصادر: على الجانب التركي، أوكلت مهمة الإعلان عن القرار الجديد إلى بعض الشركات البحرية عبر نشرها بروشورات تشجيعية تتضمن تسيير رحلات خاصة بالركاب أو البضائع بشكل مباشر بين مينائي مرسين واللاذقية.

وتراقب القيادة السورية بدقة الدور التركي المرتبط بملف الشمال، في ظل عروض أمريكية لتوريط أنقرة مباشرة بالحرب، مقابل ضغوط روسية وإيرانية تحذرها من الانخراط في المعركة.