الخارجية الروسية: موسكو ترفض اتهامات سويسرا حول "الجواسيس" الخالية من الأساس

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا ترفض اتهامات سويسرا الخالية من الأساس، بتزايد نشاط الهيئات الخاصة الروسية في الأراضي السويسرية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "وجهنا انتباهنا إلى المنشورات التي ظهرت مؤخرا في وسائل الإعلام السويسرية، بما في ذلك تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى، حول تزايد نشاط الهيئات الخاصة الروسية في أراضي الكونفدرالية".

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وأضاف البيان: "لا نقبل هذه الاتهامات الخالية من الأساس، وتأجيج الهستيريا حول " الجواسيس " لا يصب في صالح العلاقات الروسية السويسرية".

وفي وقت سابق ، ذكرت صحيفة "تاغيز أنزيغير" السويسرية أن العشرات من العملاء الروس يعملون حاليا في سويسرا، وفقا للصحيفة أن وزارة الخارجية السويسرية استدعت مرارا السفير الروسي مطالبة بوقف الأنشطة غير القانونية على أراضيها.

ووصفت السفارة الروسية في برن تلك المعلومات بأنه "لا أساس لها من الصحة" وتعمل على تقويض العلاقات الروسية-السويسرية.

كما أشارت البعثة الدبلوماسية إلى أنه لا يوجد أي اتهامات موجهة ضد روسيا خلال اللقاءات.