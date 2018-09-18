أنقرة: الحفاظ على حدود إدلب وتدابير روسية لمنع قوات الحكومة السورية من الدخول

أكد وزير الخارجية التركي أنه بحسب التفاهم الذي توصلت إليه روسيا وتركيا فإنه سيتم الحفاظ على حدود إدلب، وستتخذ روسيا التدابير اللازمة لمنع قوات الحكومة السورية من الدخول للمنطقة.

© Sputnik . Basel Shartooh الخارجية السورية: دمشق ترحب بالاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب

أنطاكيا — سبوتنيك . أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه بموجب الاتفاق الذي تم بين موسكو وأنقرة حول إدلب، ستتخذ روسيا تدابير لمنع قوات الحكومة السورية من دخول المنطقة المنزوعة السلاح بطول خط التماس بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية.

وقال أوغلو، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي: "حسب التفاهم الذي توصلنا إليها أمس سيتم الحفاظ على حدود إدلب وروسيا ستتخذ التدابير اللازمة من أجل عدم دخول النظام إلى المنطقة".

وأضاف الوزير التركي: "علينا أن نرسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى إدلب، ونقاط المراقبة التركية ستبقى قائمة في المنطقة".

وفي السياق ذاته، رحبت سوريا بالاتفاق حول محافظة إدلب الذي أعلن عنه في مدينة سوتشي الروسية، مؤكدة أن هذا الاتفاق كان حصيلة مشاورات مكثفة بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الروسي وبتنسيق كامل بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، قوله إن "الجمهورية العربية السورية إذ تشدد على أنها كانت ولا تزال ترحب بأي مبادرة تحقن دماء السوريين".

وتابع: "كما ترحب بأي مبادرة يمكن أن تساهم في إعادة الأمن والأمان إلى بقعة ضربها الإرهاب".

ومضى المصدر قائلا: "اتفاق إدلب الذي أعلن عنه بالأمس هو اتفاق مؤطر زمنيا بتواقيت محددة وهو جزء من الاتفاقيات السابقة حول مناطق خفض التصعيد، التي نتجت عن مسار أستانا منذ بداية عام 2017، والتي انطلقت في أساسها من الالتزام بسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وتحرير كافة الأراضي السورية سواء من الإرهاب والإرهابيين أو من أي تواجد عسكري أجنبي غير شرعي".