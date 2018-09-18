ترامب: الولايات المتحدة لا تخطط لفرض عقوبات ضد مشروع "التيار الشمالي -2"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده لا تعتزم فرض عقوبات على الشركات التي تشارك في بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي – 2".

موسكو — سبوتنيك. قال ترامب عقب لقائه بالرئيس البولندي أنجي دودا: "نحن لا نخطط للقيام بذلك، بل نفكر بأن الشعب الألماني، للأسف الشديد، يدفع مليارات الدولارات سنويا مقابل مصادر الطاقة الروسية، ويمكنني التأكيد أن الشعب الألماني لا يعجبه ذلك".

© Sputnik . Mikhael Klimentyev بوتين: أوروبا بحاجة لمشروع التيار الشمالي-2

وكان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن تخطط لفرض عقوبات إضافية ضد قطاع الطاقة الروسي، والشركات المشاركة في "التيار الشمالي 2".

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "فورس" لقنوات " إر تي إل/ إن- تي في"، أن ثلثي المواطنين الألمان 66% يؤيدون استمرار بناء خط أنابيب غاز "التيار الشمالي — 2"، بينما يعارضه 23% فقط.

ويذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.