توقيف أحد ممولي "حزب الله" أدرجته واشنطن على قائمة عقوباتها

أعلنت وزارة الداخلية في باراغوي عن القبض على أحد الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية بحجة تمويله "حزب الله" اللبناني.

© AFP 2018 / Mahmoud Zayyat جنرال إسرائيلي: إذا اندلعت حرب مع "حزب الله" ستكون الأخيرة

القاهرة — سبوتنيك . أعلن وزير داخلية الباراغوي، خوان ارنستو بيلامايور، القبض على أسعد أحمد بركات المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية بحجة تمويله " حزب الله " اللبناني.

وقالت وزارة الداخلية في تغريده على "تويتر" اليوم الجمعة "أعلن الوزير خوان ارنستو بيلامايور القبض على أسعد أحمد بركات في مدينة فوز دو إيغواسو البرازيلية"، مشيرا إلى أن "باراغواي هي الدولة التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف في آب/ أغسطس الماضي بتهمة تزوير مستندات".

وأكد الوزير على "ضرورة مواصلة التعاون مع قوات البرازيل الفيدرالية".

يشار إلى أن بركات ينتمي لعائلة لبنانية، ويدير بعض الأنشطة بين كل من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه عام 2004 بزعم تمويله "حزب الله" الذي يشكل تهديدا مستمرا لإسرائيل، ثم فرضت عقوبات على أخويه حمزة وحاتم في 2006.