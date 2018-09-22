المكسيك لا تستبعد توقيع اتفاقية ثنائية مع كندا بدلا من "نافتا"

أعلن الرئيس المكسيكي المنتخب، أندريس أوبرادور، بأنه لا يستبعد إمكانية إبرام اتفاقية تجارية ثنائية مع كندا، إذا لم تستطع أوتاوا أن تتفق مع واشنطن على تحديث الوثيقة الحالية[نافتا].