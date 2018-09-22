أول إجراء من إيران بعد هجوم العرض العسكري في الأهواز

أعلن العراق إغلاق إيران لمنفذي الشيب والشلامجة الحدوديين، بشكل مؤقت، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في الأهواز جنوب غربي إيران.

بغداد-سبوتنيك. وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت 22 سبتمبر/أيلول: "نعلن غلق الجانب الإيراني منفذين الشيب والشلامجة الحدوديين مع العراق بشكل مؤقت، بعد الهجوم الذي استهدف الاستعراض العسكري في الأهواز".

© AP Photo / Behrad Ghasemi ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم العرض العسكري في الأهواز الإيرانية إلى 24 قتيلا

وأعلن التليفزيون الإيراني، صباح اليوم السبت، سقوط قتلى وجرحى، في هجوم إرهابي استهدف عرضا عسكريا جنوب غربي إيران. وقال مراسل التليفزيون الرسمي إن إطلاق النار بدأ من قبل عدة مسلحين، كانوا يقفون خلف أحد المدرجات خلال العرض وقتلوا وأصابوا العشرات.

كما قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن إطلاق النار استهدف العسكريين المشاركين في العرض العسكري، الذي كان بمناسبة بدء ذكرى الحرب التي خاضتها إيران ضد نظام صدام حسين في العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت RT إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غادر العرض العسكري في طهران بعد نبأ الهجوم المسلح على العرض العسكري في الأهواز.