قتلى وجرحى في هجوم "إرهابي" استهدف عرضا عسكريا في إيران

سقط العشرات من القتلى والجرحى، صباح اليوم السبت 22 سبتمبر/أيلول، في هجوم إرهابي استهدف عرضا عسكريا جنوب غربي إيران.

وقال التليفزيون الرسمي الإيراني، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" إن العشرات لقوا مصرعهم، بعدما فتح مجهولون النار خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران.

© REUTERS / Lisi Niesner روحاني: إيران ستهزم ترامب مثلما فعلت مع صدام

وقال مراسل التليفزيون الرسمي إن إطلاق النار بدأ من قبل عدة مسلحين، كانوا يقفون خلف أحد المدرجات خلال العرض وقتلوا وأصابوا العشرات.

كما قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن إطلاق النار استهدف العسكريين المشاركين في العرض العسكري، الذي كان بمناسبة بدء ذكرى الحرب التي خاضتها إيران ضد نظام صدام حسين في العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

ولم يعلن التليفزيون الرسمي في إيران أو أي وكالة إيرانية عن إحصائية محتملة لعدد القتلى والإصابات جراء الهجوم الإرهابي حتى الآن، كما لم تتبن أي جهة الهجوم.

ونشرت تقارير صحفية إيرانية عديدة عبر مواقع التواصل مشاهد لحالة الفوضى في العرض العسكري عقب إطلاق النار.

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من جانبها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن وكالة "إرنا" الإيرانية قولها إن الهجوم الإرهابي أسفر عن إصابة نحو 20 شخصا.

وقالت RT إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غادر العرض العسكري في طهران بعد نبأ الهجوم المسلح على العرض العسكري في الأهواز.

واتهم التلفزيون الرسمي "عناصر تكفيرية" في هجوم مدينة الأهواز، وهي مركز إقليم خوزستان وشهدت احتجاجات متفرقة للأقلية العربية في إيران.