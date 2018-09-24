اعترافات أولية تحمل مفاجأة... من يدعم "قتلة الحرس الثوري"

اتهم مسؤول في مجلس الشورى الإيراني، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة وإسرائيل بتدريب منفذي الهجوم الأخير على عرض عسكري في منطقة الأهواز جنوب غربي إيران، والذي أوقع عددا من القتلى والجرحى.

طهران — سبوتنيك. وقال أبو الفضل بيغي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس، إنه "بالنظر إلى أنه تم القبض على العديد من هذه العناصر الإرهابية في هجوم الأهواز، فقد اعترفوا بأنهم تدربوا بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية والموساد، وبدعم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

© AFP 2018 / Behrad Ghasemi/ISNA الجيش الإيراني يتوعد هؤلاء بمصير صدام حسين

​وشهدت إيران، السبت الماضي، هجوما مسلحا خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 29 على الأقل، غالبيتهم من الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن إطلاق النار استهدف العسكريين المشاركين في العرض العسكري، الذي كان بمناسبة بدء ذكرى الحرب التي خاضتها إيران ضد نظام صدام حسين في العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت RT إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غادر العرض العسكري في طهران بعد نبأ الهجوم المسلح على العرض العسكري في الأهواز.