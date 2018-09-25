نتنياهو: التنسيق الأمني مع روسيا مستمر رغم أزمة سقوط الطائرة الروسية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التنسيق الأمني بين روسيا وإسرائيل مستمر رغم أزمة سقوط الطائرة الروسية.

© Sputnik . Aleksander Druzhinin بوتين يحمل إسرائيل مسؤولية كارثة إسقاط طائرة "إيل 20"

القدس — سبوتنيك . أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار التنسيق الأمني بين روسيا وإسرائيل في سوريا رغم الأزمة الواقعة بين البلدين، بسبب تحطم الطائرة الروسية "إيليوشين-20" في سوريا وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، بالتزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في مدينة اللاذقية.

وقال نتنياهو في تصريحات اليوم الثلاثاء قبيل مغادرته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "التنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا مستمر بالرغم من الأزمة"، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية.

وبحسب القناة، أكد نتنياهو على مواصلة إسرائيل عملياتها ضد التموضع العسكري الإيراني في سوريا، بالتنسيق مع روسيا بغض النظر عن التوترات الأخيرة.