مباحثات روسية هندية حول استكشاف مشترك للكواكب

أعلنت شركة "روسكوسموس" الروسية (وكالة الفضاء الروسية)، اليوم الثلاثاء، أنها ناقشت مع منظمة البحوث الفضائية الهندية، آفاق التعاون في مجال الفضاء، بما في ذلك البرامج المأهولة، فضلا عن استكشاف الكواكب.