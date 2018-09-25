قاعة الجمعية العامة تنفجر ضاحكة عند بدء ترامب خطابه (فيديو)

بدأ الرئيس الأمريكي خطابه بالحديث عن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصوله إلى البيت الأبيض، حيث أكد ترامب كما هي العادة أنه حقق في أقل من عامين أكثر مما حققه الرئيس السابق في نفس الوقت، واستقبل الحضور كلمات ترامب بالضحك.

وقال ترامب محرجا: "لم أكن أتوقع رد الفعل هذا، لكن هذا طبيعي"، متابعا حديثه عن النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة ونجاحات أخرى".

وكان ترامب قد تأخر عن دوره في الخطاب، حيث كان من المفترض أن يلقي الكلمة بعد الرئيس البرازيلي، ولكن نتيجة ذلك تمت دعوة رئيس الأكوادور إلى المنصة.