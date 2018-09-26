اعتقال شخصين في الدنمارك لمحاولتهما تزويد "داعش" بطائرات مسيرة

وقالت الشرطة في بيان إنهما اعتقلا بعد مداهمات نفذتها الشرطة وأجهزة الأمن والمخابرات في كوبنهاجن.
وتابعت الشرطة أنها تشتبه أن الشخصين عضوان في شبكة أوسع نطاقا تقوم بشحن الطائرات المسيرة وإمدادات أخرى لتنظيم "داعش" الإرهابي من الدنمارك لاستخدامها في القتال.
هذا ولم تكشف الشرطة عن اسميهما أو أي تفاصيل أخرى عنهما.
وقالت في البيان إنهما اتهما بمحاولة التواطؤ مع منظمة إرهابية في الخارج وسيمثلان أمام محكمة غدا الخميس، بحسب ما نقلت "رويترز".
وزاد تنظيم "داعش" الإرهابي من استخدامه للطائرات المسيرة في تنفيذ هجمات في سوريا والعراق.
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