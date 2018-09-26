اعتقال شخصين في الدنمارك لمحاولتهما تزويد "داعش" بطائرات مسيرة

قالت الشرطة الدنماركية إنها اعتقلت شخصين في كوبنهاجن اليوم الأربعاء واتهمتهما بمحاولة إمداد تنظيم "داعش" الإرهابي بطائرات مسيرة لاستخدامها في تنفيذ هجمات.

وقالت الشرطة في بيان إنهما اعتقلا بعد مداهمات نفذتها الشرطة وأجهزة الأمن والمخابرات في كوبنهاجن.

© AFP 2018 / MARIO LAPORTA الدنمارك تعلن سحب قواتها الخاصة من العراق

وتابعت الشرطة أنها تشتبه أن الشخصين عضوان في شبكة أوسع نطاقا تقوم بشحن الطائرات المسيرة وإمدادات أخرى لتنظيم "داعش" الإرهابي من الدنمارك لاستخدامها في القتال.

هذا ولم تكشف الشرطة عن اسميهما أو أي تفاصيل أخرى عنهما.

وقالت في البيان إنهما اتهما بمحاولة التواطؤ مع منظمة إرهابية في الخارج وسيمثلان أمام محكمة غدا الخميس، بحسب ما نقلت "رويترز".

وزاد تنظيم "داعش" الإرهابي من استخدامه للطائرات المسيرة في تنفيذ هجمات في سوريا والعراق.