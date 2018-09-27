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19:44 27 سبتمبر/ أيلول 2018
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    بريت كافانو مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    أستاذة جامعية تتهم مرشح ترامب بالاعتداء عليها جنسيا

    © Sputnik . Leah Millis
    العالم
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    أدلت الأستاذة الجامعية الأمريكية كريستين بلازي فورد، اليوم الخميس (27 سبتمبر/ أيلول)، بتفاصيل زعمت فيها أن بريت كافانو مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحكمة العليا اعتدى عليها جنسيا قبل 37 عاما.

    وتحدثت كريستين في لجنة بمجلس الشيوخ. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © AP Photo / Evan Vucci
    ترامب يرشح بريت كافانو لمقعد في المحكمة العليا الأمريكية

    وستحدد الشهادة إن كان كافانو سيحصل على المنصب كما تبرز الاستقطاب السياسي الذي تشهده الولايات المتحدة منذ فترة.

    ووجهت امرأتان أخريان اتهامات مماثلة لكافانو الذي كان ترامب قد اختاره للمنصب في يوليو/ تموز والذي نفى تلك المزاعم تماما.

    وقالت كريستين بصوت متهدج في شهادتها المعدة سلفا "أنا هنا اليوم ليس لأنني أردت أن أكون هنا. أنا مذعورة. أنا هنا لأنني أعتقد أنه واجب مدني علي أن أبلغكم بما حدث لي عندما كنا، بريت كافانو وأنا، في المدرسة الثانوية".

    وجلست كافانو إلى مائدة في القاعة المزدحمة يحيط بها محاموها. ودارت الكاميرات التي كانت في انتظارها عندما دخلت القاعة وجلست على مقعدها بينما علت وجهها ابتسامة عصبية.

    وكريستين أستاذة علم النفس في جامعة بالو ألتو في كاليفورنيا.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الخطاب أمام جمعية الأمم المتحدة، نيويورك 25 سبتمبر/ أيلول 2018
    © AP Photo / Richard Drew
    ترامب يشرح سبب الضحك في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة

    وقالت في شهادتها إن كافانو كان مخمورا عندما هاجمها وحاول نزع ملابسها في جمع من المراهقين في ماريلاند عندما كان عمره 17 عاما وكان عمرها 15 عاما.

    وقالت "بريت لامسني وحاول نزع ملابسي. لقد أُنهك لأنه كان ثملا للغاية ولأنني كنت أرتدي لباس استحمام قطعة واحدة تحت ملابسي. اعتقدت أنه سيغتصبني. حاولت الصياح طلبا للنجدة".

    وأضافت أن كافانو وصديقا له كانا "يضحكان تحت تأثير الخمر خلال الاعتداء".

    وقالت إنها عندما حاولت الصراخ وضع كافانو يده على فمها. وأضافت أنها تمكنت من الإفلات منه عندما سقط ومعه زميل آخر له كان في الغرفة من السرير.

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    أخبار العالم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
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