كشف سبب عدم وجود مقاتلات لحماية الطائرة "إيل-20" في سماء سوريا

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي فيكتور بونداريف خلال لقاء مع قناة "زفيزدا": "الطائرات الروسية تعمل في سوريا ضمن إطار المذكرة الموقعة حول منع الحوادث، ولهذا السبب فإنه لا يتم حمايتها بشكل دائم من قبل المقاتلات".

© Sputnik . Ramil Sitdikov تدريب طيارين من سلاح الجو الروسي على أساس الخبرات المكتسبة في سوريا

وقال بونداريف : "يدور الكثير من الأحاديث عن سبب عدم وجود مقاتلة مرافقة للطائرة "إيل-20"، أولا نحن في سوريا تركنا نصف المقاتلات التي كانت موجودة سابقا، وما زال هناك مقاتلات، ولكن على كل طائرة لا يمكن وضع مقاتلة، وثانيا نحن لدينا مذكرة موقعة (لضمان سلامة وأمن الطيران) حيث كتب هناك أننا لا نهاجم بعضنا".

وأكد بونداريف أن روسيا قدمت إلى سوريا للقضاء على الإرهابيين والمسلحين، وليس من أجل القيام بمعارك جوية من أجل إثبات من المتفوق في السماء.

وتابع رئيس لجنة الدفاع: "تهبط في سوريا كل يوم حوالي 30 إلى 40 طائرة روسية، وليس من الممكن أن تضع لكل طائرة مقاتلة، وليس هناك حاجة لذلك، فلحسن الحظ لا يملك الإرهابيون وسائل دفاع جوية جدية".