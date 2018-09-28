كشف سبب عدم وجود مقاتلات لحماية الطائرة "إيل-20" في سماء سوريا

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي فيكتور بونداريف خلال لقاء مع قناة "زفيزدا": "الطائرات الروسية تعمل في سوريا ضمن إطار المذكرة الموقعة حول منع الحوادث، ولهذا السبب فإنه لا يتم حمايتها بشكل دائم من قبل المقاتلات".
وأكد بونداريف أن روسيا قدمت إلى سوريا للقضاء على الإرهابيين والمسلحين، وليس من أجل القيام بمعارك جوية من أجل إثبات من المتفوق في السماء.
وتابع رئيس لجنة الدفاع: "تهبط في سوريا كل يوم حوالي 30 إلى 40 طائرة روسية، وليس من الممكن أن تضع لكل طائرة مقاتلة، وليس هناك حاجة لذلك، فلحسن الحظ لا يملك الإرهابيون وسائل دفاع جوية جدية".
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