الحكم بإعدام 3 إيرانيين بتهمة "الإفساد في الأرض"

وأعلن محسني إجئي، في تصريح صحفي بمدينة زنجان، اليوم الأحد، أن المحاكم الخاصة التي تم تشكيلها في طهران لمحاكمة المفسدين الاقتصاديين أدانت 35 شخصا من ضمنهم 3 حكم عليهم بالإعدام في المحكمة الابتدائية لإدانتهم بتهمة "الإفساد في الأرض" وبالطبع فإن أحكامهم ليست قطعية وستدخل حيز التنفيذ في حال المصادقة عليها في المحكمة العليا بالبلاد، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.

© AP Photo / Vahid Salemi إيران تعتقل 67 شخصا للاشتباه في ارتكابهم جرائم مالية

وتابع المتحدث: "أما الـ32 شخصا المتبقيين فقد حكم عليهم بالسجن ومن المحتمل أن يترافق ذلك مع قرار الفصل من الخدمة واسترداد الأموال".

وأشار مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية أن بعض هؤلاء حكم عليهم بالسجن 20 و 12 و 10 أعوام وأقل من ذلك.

ونوه محسني إجئي إلى وجود أفراد يعملون على الإخلال بعملية نقل السلع في بعض مناطق البلاد وقال: هنالك بين هؤلاء أفراد مدفوعون من قبل العدو للإخلال في عملية النقل ولكن على هؤلاء خاصة الذين يهددون أصحاب الشاحنات أو يمنعون مروروهم أن يعلموا بأن عقوبات شديدة تنتظرهم.