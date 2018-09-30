ألمانيا وإيطاليا تشاركان في إحياء ذكرى مذبحة "مارزابوتو"

شاركت إيطاليا وألمانيا للمرة الأولى، اليوم الأحد 30 سبتمبر/ أيلول، في فعاليات إحياء ذكرى إعدام النازيين لسكان قرية مارزابوتو الإيطالية، وسط مقاطعة إميليا-رومانيا.

روما — سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنزو مورافو ميلانيز، على "تويتر": "للمرة الأولى يتواجد وزراء خارجية بلداننا هنا. هذا مهم لأنه يوضح أننا تجاوزنا ويلات الحرب العالمية الثانية."

© REUTERS / Eric Gaillard العثور على قنبلتين من الحرب العالمية الثانية في فرنسا (صور)

وأضاف مورافو: "هناك أشباح يمكن إعادة إحيائها وهي غير محبوسة في كتب التاريخ. منها مشاعر الخوف من الأجانب والتنافس والصراعات الخطيرة، إنهم يستطيعون إيقاظهم".

بدوره، قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس: "بألم عميق وعار كبير، ننحني أمام ضحايا المأساة وأقاربهم"، مضيفا: "قتل 770 شخصا. هذه جرائم الألمان، التي لا زالت تحبس الأنفاس بسبب قسوتهم".

وتابع: "إذا كان الشعبويين يدعون إلى القومية، فإننا نريد أن نبذل جهودا من أجل مزيد من الحرية، ومزيد من الاحترام، وزيادة الصداقة الإيطالية الألمانية، ويجب ألا تسود الكراهية والعنصرية أبدا في مجتمعنا".

جدير بالذكر أنه في فترة من 29 سبتمبر إلى 5 أكتوبر / تشرين الأول 1944، تم إعدام 770 من السكان المحليين.

ودخلت هذه العملية العقابية التاريخ بوصفها أكبر مذبحة للمدنيين ارتكبتها قوات الجيش النازي خلال الحرب في أوروبا الغربية.